Martinez Quarta rientra e insidia Igor. C’è anche Cabral, ma Italiano studia l’attacco leggero in vista della Lazio

La Nazione in edicola stamani fa il punto della situazione per quanto riguarda la rosa della Fiorentina a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della partita contro la Lazio. Tornerà dalla squalifica Dodô, che si giocherà una maglia da titolare con Venuti sulla destra. Out Castrovilli e Sottil, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

Arrivano segnali incoraggianti invece per quanto riguarda Martinez Quarta e Cabral. L’argentino potrebbe contendere il posto in difesa da titolare a Igor, anche Cabral dovrebbe tornare tra i convocati. Prima chiamata anche per Sirigu, che ieri ha svolto il suo secondo allenamento in viola.

La riflessione che più impensierisce Italiano in vista del match dell’Olimpico riguarda l’attaccante: Jovic o le alternative Kouamé/Nico Gonzalez?