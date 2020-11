Quella staffetta continua e soltanto nociva. Prandelli l’ha capito e va avanti per la sua strada nonostante tutto

Nonostante il pessimo rendimento culminato dal gol sbagliato in Coppa Italia, Dusan Vlahovic dovrebbe partire titolare nella sfida di oggi pomeriggio tra Milan e Fiorentina. Scelta, quella di Prandelli, che a primo impatto potrebbe sorprendere ma che in realtà si rivela ponderata.

Già, perché Prandelli sta facendo esattamente l’opposto dei suoi predecessori nonché ciò che in molti hanno sempre sostenuto. Ovvero che il modo migliore per invertire la rotta in attacco fosse puntare su un giocatore e dargli fiducia, continuità, indipendentemente dal suo rendimento. In particolare l’alternanza continua tra Vlahovic e Cutrone si era rivelata nociva, in quanto poneva un’eccessiva pressione sui due ragazzi i quali scendevano in campo ogni volta con la paura di perdere il posto.

Scegliendo ancora Vlahovic Prandelli si espone sicuramente a qualche rischio. A Firenze, si sa, la pazienza non è di casa e l’opinione pubblica sembra averla già persa con il serbo. Certo è che se dovesse incappare in altre prestazioni deludenti, a quel punto la staffetta con Cutrone sarebbe doverosa. Ma per adesso, ed è giusto che sia così, Prandelli continua ad andare per la sua strada.