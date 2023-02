Questo Braga fa paura: eliminato il Benfica ai rigori in coppa

Manca meno di una settimana al ritorno in Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano e di fronte a sé ci sarà il Braga, squadra portoghese che in questa stagione sta facendo molto bene. Lo confermano gli ultimi risultati, che in tutte le competizioni fanno segnare un 7 vittorie nelle ultime 8 giocate.

L’ultima contro il Benfica, ieri sera ai quarti di Taça de Portugal. La vittoria è arrivata ai rigori, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1, compresi supplementari. Decisivo il rigore di Al Musrati e l’errore di Aursnes. Il Braga vola così in semifinale. Almeno (si fa per dire) ha giocato più del dovuto finendo ai calci di rigore.