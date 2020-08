Raduno di massa per la Fiorentina: Una cinquantina di giocatori attesi a Firenze

Le vacanze sono agli sgoccioli per i giocatori della Fiorentina. Nel fine settimana ci sarà il raduno dei viola: il ritrovo è previsto per il 21 e l’inizio della stagione vera e propria è segnato per il 22. Sarà un raduno di massa, un ‘esercito’ perché sono una cinquantina i calciatori che ha ancora con sé considerati i sotto contratto e tutti i prestiti che sono rientrati e che dovranno essere nuovamente piazzati altrove.

