Ranieri e Prandelli nella stessa situazione in vista di Sampdoria-Fiorentina: tra squalificati, infortunati e decisioni dell’ultimo minuto

In vista della partita di domenica tra Sampdoria e Fiorentina, Claudio Ranieri e Cesare Prandelli devono cominciare a stilare la lista di quelli che saranno i convocati per la sfida di Marassi. Chi sicuramente non ci sarà sono i due squalificati Tonelli e Amrabat, uno per parte. Dall’infermeria blucerchiata fanno sapere che due attaccanti non sembrano essere al 100% della condizione fisica: uno è Keità Balde, alle prese con una botta presa ieri in allenamento, l’altro è Torregrossa, neo acquisto per l’attacco che ieri ha svolto un allenamento differenziato. Se per il primo non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua convocazione (dubbi rimangono sulla sua titolarità), l’attaccante ex Brescia rimane invece da valutare. Dovrebbe tornare a disposizione Gabbiadini.

Sponda Fiorentina il dubbio più grande corrisponde al nome Franck Ribery, alle prese con una contrattura muscolare. Una decisione su di lui sarà presa domattina durante la rifinitura. Assente anche il giovanissimo Krastev per un problema al piede. Recuperato totalmente invece Caceres.