Ranieri fa la sua scelta e saluta la Fiorentina: ma in B avrà un nuovo compagno da… consigliare

Il destino di Luca Ranieri ormai è deciso: dopo qualche apparizione in Serie A ed il rinnovo di contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2024, il difensore mancino andrà in prestito all’Ascoli, in Serie B. Il trasferimento si concretizzerà a inizio della prossima settimana, con il classe ’99 che ha preferito le Marche al Pordenone, come riportato da Tuttosport. E nel suo nuovo club Ranieri troverà anche Gianluca Scamacca, attaccante in prestito dal Sassuolo ma seguito proprio dal club viola: in tal senso qualche consiglio potrà arrivare proprio dal suo nuovo compagno.