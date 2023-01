Ranieri pronto ad abbracciare Benassi

Marco Benassi è alla ricerca di una sistemazione. Fuori da tutte le liste di giocatori schierabili da parte della Fiorentina, sia in campionato che in Conference League, il centrocampista potrebbe andare a giocare in Serie B.

L’Unione Sarda scrive stamani che Benassi è uno di quei rinforzi che potrebbe dare nuova linfa al Cagliari, recentemente passato nelle mani dell’ex tecnico viola, Claudio Ranieri.

Diverse sono state le società che hanno richiesto informazioni sull’ex granata che, tra l’altro, ha fatto vedere di essere in buone condizioni durante le amichevoli giocate dalla Fiorentina nel corso del mese di dicembre.