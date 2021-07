Attira non pochi interessi Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ad ora impegnato a Moena nel ritiro prestagionale (e autore di un gran gol pochi minuti fa nella prima amichevole): l’interessata numero uno resta la Salernitana ma come scrive alfredopedulla.com non è l’unica. Su di lui infatti hanno chiesto informazioni anche le altre due neopromosse, Empoli e Venezia: per il difensore classe ’99 quindi potrebbe esserci spazio in prestito in un altro club di Serie A.