Rapidità e carattere, tra Spinazzola e Biraghi spunta Firpo VIDEO

Tra Spinazzola e Biraghi spunta…Junior Firpo. E’ il terzino andaluso classe 1996 del Barcellona il nome nuovo per l’out di sinistra della Fiorentina. Esterno mancino che si adatta molto bene a giocare sia terzino in un 4-3-3 sia da quinto in un 3-5-2 o quarto in un 3-4-3. Alto 182 cm, dotato di velocità e buona tecnica, Firpo è un esterno che non ha paura di attaccare gli spazi con grande personalità, caratteristicha che indubbiamente lo ha portato dopo tante stagioni al Betis Siviglia a vestire la maglia del Barcellona. In blaugrana è rimasto “chiuso” da Jordi Alba ma nelle stagioni in andalusia, il terzino spagnolo ha mantenuto un rendimento sempre costante. Rendimento che ha convinto il Barcellona a spendere per lui all’incirca 30 milioni di euro (18 più 12 di bonus) nell’estate 2019. Un profilo decisamente importante, un terzino che partecipa molto bene alla fase offensiva ed è già nel giro della nazionale spagnola. La palla adesso per Firpo, passa nel volere e nelle intenzioni degli uomini mercato della Fiorentina. Ecco un video di Junior Firpo nell’ultima stagione al Barcellona.

