Regragui: “Sabiri un grande talento inesploso, deve fare come Amrabat alla Fiorentina”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CT del Marocco, Walid Regragui, ha parlato di Abdelhamid Sabiri, jolly acquistato dalla Fiorentina a gennaio, ma lasciato alla Sampdoria fino alla fine della stagione.

“Un giocatore di grande talento che non è ancora esploso – sono le parole di Regragui – un po’ come Amrabat qualche tempo fa. Deve ancora lavorare a livello mentale, perché ha tutto: grosso, forte, tecnico, gran tiro. È ciò che gli ho detto in questi giorni: capisco le sue difficoltà alla Sampdoria ma deve crescere come è cresciuto Amrabat alla Fiorentina, perché può esplodere”.

E ancora: “Il rigore tecnico del campionato italiano gli fa bene: a me i giocatori che arrivano dalla Serie A piacciono molto perché portano un’identità tattica differente a quella degli altri campionati”.