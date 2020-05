Renzi: “Spadafora ha detto che del calcio non se ne parla proprio. Chi l’ha deciso? In democrazia si parla di tutto”

Tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’ex Sindaco di Firenze e oggi Senatore Matteo Renzi ha detto la sua sul futuro della Serie A. “Campionato di calcio. Non è la priorità, certo. Ma è una scelta importante. Dice il Ministro dello sport che “non se ne parla proprio”. E chi lo ha deciso? Lui allo specchio? In democrazia si parla di tutto. E si parla soprattutto delle scelte che riguardano tanti cittadini. Il ministro venga in Parlamento, non può decidere da solo: siamo una democrazia”, queste le parole usate da Renzi. Ecco il post: