Repubblica: Commisso senza ostacoli sul Franchi

Sull’edizione locale di Repubblica, in prima pagina: “Fiorentina, crollo contro la Samp. Chiesa-Juve oggi si decide”. Di spalla: “Sul Franchi decide Roma, non più Pessina”. A pagina 9: “Franchi, deciderà il ministero ora Commisso non ha più ostacoli”. A pagina 16: “Viola, passo indietro senza Ribery è tutto più difficile”. a pagina 17: “Chiesa Juve oggi si decide”.

