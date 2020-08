Repubblica: Commisso vuole regalare Piatek a Iachini

In prima pagina, nell’edizione di Firenze de La Repubblica, ecco il titolo: “Commisso vuole regalare Piatek a Iachini”. A pagina 13 focus concentrato sul mercato: “Obiettivo Piatek, ma l’Hertha non fa sconti”. Sommario: “La Fiorentina punta decisamente sull’attaccante che gioca in Bundesliga: si tratta per il prestito oneroso”. E ancora: “Al centravanti polacco piace l’idea di tornare in Italia e Firenze è una destinazione a lui gradita”.

