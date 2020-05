Repubblica: Da Spinazzola a Paquetà, il mercato della Fiorentina è già iniziato

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Da Spinazzola a Paquetà il mercato è già iniziato”. A pagina 10 troviamo l’articolo completo: “Spinazzola & c. prime mosse del futuro viola”. Sottotitolo: “Il mercato dipenderà molto da Chiesa, tre i giocatori in arrivo Tutti i nomi sul tavolo. E in ballo c’è anche il rinnovo di Milenkovic“. Sommario: “Dall’esterno della Roma a Paquetà, avviati già molti contatto. Stallo invece per Nainggolan“.