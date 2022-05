Nella prima pagina de la Repubblica in edicola stamani leggiamo in un box: “Quel lunedì amaro per l’ex Bati e i parrucchieri”. A pagina 12 invece: “L’appello di Italiano: rivoglio in campo una squadra spietata”. A pagina 13: “Rissa dopo la gara con l’Inter, Daspo per 18 ultras”