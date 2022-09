Repubblica: L’eredità lasciata a Italiano

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, questa mattina troviamo un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Martinez Quarta, finalmente Ora Italiano ha un difensore in più”. Sommario: “Un buon inizio di stagione culminato con l’ottima prestazione con il Verona: superati alcuni problemi ora l’argentino è pronto a far valere le sue qualità”.

Articolo che inizia così: “Kouame come centravanti inedito, Barak alzato come trequartista in alcuni momenti della partita passando al 4-2-3-1, ma la vittoria contro il Verona ha lasciato in eredità a Vincenzo Italiano anche un nuovo Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino è stato il migliore in campo e ha disputato una partita che può essere il manifesto di tutte quelle sue qualità intraviste soltanto a sprazzi in due anni di Fiorentina e sospese tra errori di distrazioni, letture sbagliate e cali di tensione non degne di un nazionale argentino”.