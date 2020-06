Repubblica: L’opzione numero uno

Sull’edizione fiorentina di Repubblica, in prima pagina c’è il titolo in taglio centrale: “Commisso rilancia opzione su campi” e in sommario: “L’opzione sui terreni a Campi, le condizioni per il nuovo Franchi Commisso festeggia un anno con la Fiorentina: e rilancia i suoi progetti”. A pagina 2 troviamo le parole del presidente viola: “Rocco e lo stadio “Sono deluso” e in sommario: “L’opzione sui terreni a Campi, le condizioni per il nuovo Franchi Commisso festeggia un anno con la Fiorentina: e rilancia i suoi progetti”. A pagina 3: “Appuntamento a luglio si gioca in Parlamento la partita sul restyling” e in sommario: “La strategia di Nardella non cambia: ecco le prossime mosse I contatti con il ministro Franceschini e le idee sull’intero quartiere”.

