Rescissione contrattuale con Kokorin: La Fiorentina si è data una scadenza prima della decisione

Secondo quanto riportato da Metaratings.ru, la Fiorentina ha in previsione di rescindere il contratto con l’attaccante russo Alexandr Kokorin.

Il club viola prenderà una decisione finale sul giocatore dopo il ritiro precampionato, che anche questa estate si terrà a Moena. L’attuale accordo con il calciatore 31enne è valido fino al 30 giugno 2024.

Ricordiamo che Kokorin è passato alla Fiorentina dallo Spartak Mosca nel gennaio 2021 per una cifra pari a 4,5 milioni di euro. Durante questo periodo può vantare, si fa per dire, 11 presenze e zero gol segnati.