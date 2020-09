Resta in sospeso la questione nuovo centravanti: la Fiorentina attende l’inizio del valzer delle punte che coinvolgerà diverse squadre

Resta ancora in sospeso il discorso relativo ad un nuovo attaccante per la Fiorentina: da Piatek a Milik, che non rientra più nei piani del Napoli, da Keita a Thuram. I viola aspetteranno gli ultimi giorni di trattative quando il giro delle punte riguarderà anche altre squadre, per capire se ci può essere l’affare giusto in cui infilarsi. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

0 0 vote Article Rating