Resta viva la pista per il difensore centrale: Un affare che però potrebbe essere posticipato

La Fiorentina per bocca del proprio direttore generale, Joe Barone, ha alzato il muro su Nicolas Gonzalez e Sofyan Amrabat. Il dirigente ha detto i due “non sono in vendita”.

Per ciò che riguarda il mercato in entrata del club viola, resta sempre viva la pista che porta al difensore centrale, classe 2002, Giorgio Cittadini dell’Atalanta (oggi al Modena). La Dea lo valuta circa 8 milioni di euro: l’affare, tuttavia, potrebbe essere posticipato alla sessione estiva di mercato. Questo è quello che scrive stamani in proposito il Corriere dello Sport-Stadio.