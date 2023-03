Retegui segna all’esordio ma non basta. L’Italia perde contro l’Inghilterra e comincia male il cammino verso Euro 2024

Questa sera cominciava il cammino dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2024, subito contro l’Inghilterra bestia nera del girone. Pessimo il primo tempo degli Azzurri che infatti sono andati sotto di due gol, il primo firmato da Rice e il secondo su rigore da Kane.

Nella ripresa buona reazione della nostra Nazionale, che ha dimezzato lo svantaggio grazie all’attaccante del Tigre Retegui. All’85’ l’Inghilterra è peraltro rimasta in dieci per l’espulsione di Shaw, l’Italia ha dunque assediato l’area avversaria nel tentativo di pareggiare ma non ce l’ha fatta. Comincia dunque con una sconfitta il cammino degli Azzurri verso i prossimi Europei, ricordando che passeranno direttamente le prime due del girone. Prossimo appuntamento domenica contro Malta.