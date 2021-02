Ribery e l’ennesimo acciacco: l’andamento della stagione di Scarface tra campo e infermeria

Trascinatore contro il Torino, è assente di lusso della sfida contro l’Inter. Franck Ribery era riuscito a segnare il suo primo gol stagionale (poi annullato dal pari di Belotti) caricandosi il peso della squadra sulle spalle. Alla vigilia della prestigiosa gara contro i nerazzurri, Scarface ha dovuto alzare bandiera bianca, per l’ennesima volta, in una stagione che stenta a decollare e che costringe il francese a continui stop forzati.

Il Corriere dello Sport ripercorre l’andamento della stagione del 7 viola, tra i vari acciacchi. In avvio di stagione infatti c’erano stati prima due fastidi muscolari (out con la Samp, il 2 ottobre), poi alla caviglia (fuori con l’Udinese, il 25 ottobre), quindi al ginocchio (nemmeno convocato col Cagliari, il 10 gennaio scorso), fino ad arrivare al forfait di venerdì scorso. Sono 39 le presenze e 4 le reti in una stagione e mezzo a Firenze, per Ribery. Aspettando il confronto con la dirigenza per discutere l’eventuale prolungamento.