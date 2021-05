Ribery-Gattuso: ci sarà il faccia a faccia? Nell’ultimo fu alzata una certa Coppa del Mondo

Cosa ne sarà di Ribery? E’ una delle questioni più calde di questo finale di stagione che naturalmente fa da preludio alla prossima: il francese è in scadenza di contratto ma dal suo fronte, così come da quello viola non è ancora stata comunicata una decisione definitiva. Quasi certo che si volesse aspettare l’allenatore e la sua opinione sul classe ’83. Facile pensare quindi che in questi giorni tra lui e Gattuso ci sia un confronto per capire se ci possa essere spazio per entrambi nella prossima Fiorentina. I due sono per altro quasi coetanei e hanno calcato grandissimi palcoscenici: uno di questi fu quello dell’Olympiastadion di Berlino, il 9 luglio 2006, e in quell’occasione Gattuso alzò la quarta Coppa del Mondo azzurra, strappandola proprio alla Francia di Ribery.