Ribery in attesa di una risposta dalla Fiorentina per la prossima stagione, il Marsiglia intanto pensa al suo ritorno… a parametro zero

Secondo quanto riportato dal portale francese lephoceen.fr in caso di mancato rinnovo con la Fiorentina, il Marsiglia starebbe pensando a un ritorno di Franck Ribery a parametro zero. Il numero 7 viola avrebbe dato la sua disponibilità per rimanere a Firenze, ma in caso di bocciatura di Gattuso l’ex Bayern Monaco si svincolerebbe dal club gigliato e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero.