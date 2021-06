Ribery: “La mia priorità è continuare a giocare nella Fiorentina ma dobbiamo ancora parlarne”

Che ne sarà di Franck Ribery? Del suo futuro l’attaccante, per ora ancora della Fiorentina, ne ha parlato a RMC Top of the Foot, trasmissione francese dov’era ospite anche l’ex calciatore Anelka: “Ho avuto la fortuna di giocare con Nicolas Anelka. E’ il mio fratellone, lui era fortissimo, rendeva tutto facile con il pallone. Il mio futuro? La priorità è quella di continuare con la Fiorentina anche nella prossima stagione. Io spero di poter continuare con loro, ma sono ancora in attesa di parlarne insieme. Presto rincontrerò anche la mia famiglia “.