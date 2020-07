Ribery risponde a Frey: “Tu mi conosci, fino a quando giocherò una città intera potrà contare su di me. Ho scelto il viola per sempre”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey si è espresso ieri sulla vicenda del furto in casa dell’amico e fuoriclasse viola Franck Ribery, rassicurando i tifosi che non vi fosse l’intenzione da parte del giocatore di lasciare Firenze dopo quanto accaduto. A riconferma di queste dichiarazioni è arrivato un commento dello stesso Ribery su un post pubblicato da Frey sul suo profilo Instagram: “Fratello mio, ti ringrazio molto! Tu mi conosci, sai da dove vengo, non sono uno che si tira indietro. Io ho detto di si! Posso piacere a tutti e a nessuno, ma fino a quando indosserò le scarpe con i tacchetti, i tifosi veri, il club e una città intera potranno contare su di me. Del resto non mi interessa. Ho scelto il colore viola, quello vero. Viola per sempre!”.

Di seguito lo scambio di battute tra i due connazionali:

0 0 vote Article Rating