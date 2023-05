Rifacimento del Franchi: L’attacco dei due Mattei. L’incontro importante atteso da Nardella

Fuoco incrociato sul rifacimento del Franchi. E’ quello dei due Mattei, Renzi e Salvini, che in queste ultime ore hanno fatto partire le loro bordate sul progetto riguardante la casa della Fiorentina.

Particolarmente netta la posizione del primo: “Il progetto non può andare avanti. E dunque continuare con la gara sapendo che non c’è copertura è giuridicamente un rischio e politicamente una follia”.

Intanto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su questo tema se ne resta in silenzio. Sta aspettando l’incontro con il ministro Raffaele Fitto che ha il compito di scandagliare qualsiasi strada possibile per riuscire a trovare quei fondi necessari per avere una copertura totale della ristrutturazione. Quegli ormai famosi 55 milioni (che con la rivalutazione erano arrivati a 71) per i quali l’Europa ha detto no, ora con tanto di decreto di definanziamento.