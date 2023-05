Rifinitura per la Fiorentina: Cabral regala un sorriso ai viola, ma c’è un assente. Commisso a seguire l’allenamento

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina, in vista della sfida di Conference League contro il Basilea. Tra i convocati viola per questa semifinale d’andata ci sarà anche il brasiliano Arthur Cabral, che ieri ha fatto differenziato e che invece oggi è regolarmente in campo con il resto della squadra.

A seguire la seduta è presente anche il presidente viola Rocco Commisso, che ha salutato i giocatori prima che questi scendessero sul terreno di gioco.

Unico assente, almeno nelle prime fasi dell’allenamento, il portiere Pietro Terracciano. Mentre Riccardo Sottil sta lavorando a parte, un lavoro differenziato che era già stato concordato in precedenza con il giocatore.