Riganò e la frecciata agli attaccanti della Fiorentina: “Questi hanno c… a fare i titolari a 20 anni in una squadra così. Mi viene da ridere quando sento dire “eh, ma sono giovani”. Un centravanti vero manca dai tempi di Gilardino”

L’ex centravanti della Fiorentina, Christian Riganò, ha partecipato alla trasmissione CasaViola, andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com.

Riganò non ha risparmiato qualche frecciata all’indirizzo degli attuali attaccanti gigliati: “Lo sapete che i giovani crescono anche sotto ad un bomber che fa gol ogni domenica o quasi ogni domenica? Anche solo guardandolo? Sorrido quando sento dire che questi ragazzi sono giovani. Questi hanno culo (testuale ndr) perché a 20 anni fanno gli attaccanti della Fiorentina e io mi riterrei fortunato ad esserlo. Qui fanno i titolari ma devono dimostrare di meritarselo il posto”.

Poi ha aggiunto: “Un attaccante a Firenze manca da diversi anni. L’ultimo per me è Gilardino. Simeone andava in doppia cifra, ma è un attaccante che per dieci, undici partite restava a secco, poi magari faceva le triplette a fine stagione che gli garantiscono il contratto. Ma a livello di squadra sono punte che non incidono”.