Riganò: “Gli attaccanti si giudicano dai gol, ma a Jovic non arrivano palloni. Modulo? Il 4-3-3 non va con gli esterni che ha Italiano”

Il bomber di Lipari, Christian Riganò, è intervenuto a Italia 7 per parlare di Fiorentina:

“A mio avviso, grandi occasioni contro l’Empoli la Fiorentina non ne ha avute. Anzi è stata più imprecisa nel tiro e nella concretezza rispetto agli azzurri. Gli attaccanti si giudicano per i gol, ma non arrivano palloni buoni a quelli di Italiano. I lanci lunghi e alti per Jovic sono un insulto. Il serbo va servito sui 15 metri palla a terra, perché il fiuto del gol non gli manca”.

E ancora: “Gli esterni, inoltre, non fanno movimenti da 4-3-3: si accentrano molto e non combinano granché. Mi aspetterei molte più reti da loro. Se gli esterni non producono, bisogna cambiare modulo. Se a centrocampo stiamo con Amrabat, Duncan e Mandragora nessuno di questi ha l’inserimento nelle corde. Il 4-3-3 ad ora non è un modulo funzionale”.