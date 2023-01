Riganò: “Jovic non è un centravanti così come Nico non può giocare davanti. Due punte non bastano mai, figuriamoci con l’infortunio di Cabral”

L’ex bomber di Lipari, Christian Riganò, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto sul carente attacco della Fiorentina, in particolare su Luka Jovic e Nico Gonzalez:

“Sono anni che Jovic ha problemi a far gol. Anche se non ci fosse stato l’infortunio di Cabral ci voleva un attaccante in più. Sono poche due punte, ma poi bisogna vedere anche le valutazioni che si fanno della stagione, se si vuole restare ancora aggrappati al campionato o no. Io ad esempio punterei sulla Coppa Italia, perché con poche partite ti puoi portare a casa un trofeo”.

E su Gonzalez: “Non deve giocare come centravanti, rende di più sulla fascia. Secondo me, andrebbe provato Jovic seconda punta e davanti Kouamé“.