Rigori a favore: la Fiorentina figura tra le squadre che ne hanno beneficiato di più. Ma la percentuale realizzativa non eccelle

Con la chiusura del girone d’andata, è tempo di alcune piccole analisi intorno al campionato di Serie A in corso. Per quanto riguarda i rigori concessi, c’è una classifica che vede la Fiorentina tra le prime squadre, nonostante il tasso realizzativo non sia dei migliori.

Con 4 rigori a favore, la squadra di Italiano è terza in questa particolare graduatoria, alle spalle però di diverse formazioni. Fra queste, figura l’Atalanta di Gasperini, che con 8 rigori, è quella che ne ha beneficiato più di tutti. A proposito di realizzazione, con gli errori di Jovic contro la Juventus e di Biraghi contro il Verona, la Fiorentina ha una percentuale del 50% di successo dal dischetto. Di seguito le squadre che hanno avuto più rigori a favore nel girone di andata: