Ritorno di fiamma?

Italiano ha dato il via al cambio modulo e questa figura sembra diventare fondamentale per le sue manovre. Per questo motivo, la Fiorentina potrebbe cercare sul mercato un profilo adeguato a queste caratteristiche.

Secondo quanto scrive La Nazione tra le proprie pagine, piace Sabiri, ma non solo. Torna di moda il nome di Bajrami, trequartista dell’Empoli che la Fiorentina ha seguito per tutta l’estate.