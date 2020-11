Ritorno di Montella alla Fiorentina? Sui social l’allenatore non ha mai smesso di sentirsi “viola”

E’ di queste ore l’ipotesi di un ritorno di Vincenzo Montella alla Fiorentina. Riprenderlo permetterebbe a Commisso di non mettere un altro allenatore a libro paga, visto che l’Aeroplanino è ancora stipendiato insieme a Iachini. Al momento è solo una voce e niente più, ma c’è un dato oggettivo che se vogliamo può far sorridere. Sul proprio profilo Twitter ufficiale Montella ha scritto “ACF Fiorentina coach” nella descrizione, così come sono rimaste le foto di profilo e copertina con Commisso e Barone. Anche su Instagram l’allenatore non ha mai tolto la sua foto con divisa e cappellino della Fiorentina.

