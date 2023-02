Rocio Rodriguez: “Odriozola è stato molto bene a Firenze e ci tornerà…in vacanza. Non penso possa rivedersi in viola, cosa farebbe la Fiorentina con Dodô?”

La giornalista Rocio Rodriguez, moglie dell’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, a Radio Bruno ha parlato dell’attuale situazione dell’ex terzino viola Odriozola.

Ecco cosa ha detto riguardo al giocatore in forza al Real Madrid: “Odriozola non sta giocando per niente al Real, gioca 4 minuti quando va bene, l’ho visto a Natale a Madrid, ci ho parlato con lui, è stato molto bene a Firenze, tornerà qui in vacanza con la moglie a fine campionato. Non penso possa tornare qui a giocare essendoci Dodô, anche se vuole tornare cosa ci fai con Dodô? Uno dei problemi della Fiorentina di quest’anno è anche la mancanza dello spagnolo”.