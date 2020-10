Roggi: “É presto per mettere in discussione Iachini. Callejon arma in più per la Fiorentina”

L’agente ed ex giocatore viola Moreno Roggi, ai margini di un evento per la fondazione Tommaso Bacciotti, ha parlato della Fiorentina, partendo da Iachini fino ad arrivare al mercato. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Non credo che il risultato di domani metterà in discussione Iachini. Commisso è stato chiarissimo, ha ripetuto piu volte che la fiducia nel tecnico è piena. Siamo ancora all’inizio della stagione, Iachini è stato confermato a fine stagione e sarebbe assurdo già ora metterò in discussione. Come arriva la Fiorentina alla sfida di domani? Onestamente la squadra mi piace. Nonostante la perdita di Chiesa, secondo me Callejon è un giocatore altrettanto importante, ha fatto bene a dire che non è il sostituto di nessuno. Ha esperienza da vendere, non arriva a colmare nessun vuoto ma a dare giocate in piu. Lo spagnolo sa anche difendere, a Napoli si è sacrificato molto e ha dimostrato quello che sa fare. E’ un giocatore a tutta fascia, capace anche di fare tanti gol. per me è un grande acquisto. Quarta? non lo conosco ma mi fido ciecamente di Passarella, lui non sbaglia mai. Vi ricordo che molti anni fa mi parlò benissimo di Pezzella. Oltre a un grande giocatore lui è anche un grande scopritore di talenti”.

