Roggi: “Perchè frenare l’entusiasmo quando le cose vanno bene? Vincendo il recupero contro l’Udinese, la Fiorentina andrebbe davanti alla Lazio e a un punto dalla Roma”

Moreno Roggi, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare di temi legati ai viola, cominciando dal premio del Leone d’Oro di Venezia consegnato a Giancarlo Antognoni: “Mi voglio complimentare con lui perché questo è un riconoscimento di un’importanza fuori dalla media e lui se la merita tutta, mi fa molto piacere”.

Poi sull’obiettivo Europa ha aggiunto: “Perchè frenare l’entusiasmo quando le cose vanno bene? Ora bisogna spingere sull’acceleratore perché, vincendo il recupero contro l’Udinese, i viola andrebbero davanti alla Lazio e a un punto dalla Roma, quindi perché no. Può lottare per l’Europa e fino in fondo lo farà”.