Roma e Frosinone si bloccano, Torino e Lecce anche, la Juve perde e la Fiorentina sorride. Risultati e classifica Primavera 1

Un turno di campionato molto favorevole fin qui per la Fiorentina Primavera, che ha vinto a Cesena nell’anticipo e ha visto le avversarie bloccarsi a vicenda: Roma e Frosinone, Torino e Lecce. Sconfitta invece per la Juventus sul campo dell’Inter e squadra viola che oltre al secondo posto in solitaria accumula anche un discreto vantaggio sul settimo posto, il primo che non vale i play-off. Nelle ultime 6 giornate poi la squadra di Aquilani avrà ben 4 scontri diretti, questi i risultati della 28esima giornata:

Cesena-Fiorentina 0-1

Roma-Frosinone 0-0

Inter-Juventus 1-0

Napoli-Verona 1-3

Torino-Lecce 1-1

Cagliari-Udinese domani

Bologna-Sampdoria domani

Empoli-Sassuolo domani

Atalanta-Milan domani

Classifica: Lecce 59, Fiorentina 51, Torino 49, Roma 48, Frosinone 46, Juventus 43, Sassuolo 43, Empoli 39, Inter 39, Sampdoria 38, Bologna 38, Verona 38, Milan 33, Cagliari 33, Atalanta 31, Napoli 31, Udinese 16, Cesena 9.