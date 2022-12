Al sito sosfanta.calciomercato.com ha parlato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenendo anche sulle trattative intercorse tra Fiorentina e Inter per Sofyan Amrabat. Queste le sue parole:

“Antonio Conte voleva Amrabat all’Inter al suo secondo anno al club nerazzurro. Lo ha chiesto in maniera forte, concreta. Le trattative tra Inter e la Fiorentina, però, non sono stati molto forti e non c’è mai stato nulla di concreto”