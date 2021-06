Romano: “Per Oliveira fondamentali le tempistiche. Per Corona non è arrivata un’offerta ufficiale. Contratto in scadenza e le cifre…”

Il giornalista Fabrizio Romano è intervenuto a Radio Bruno parlando nello specifico degli ultimi obiettivi del mercato gigliato: “La Fiorentina vuole Sergio Oliveira, sta lavorando sull’offerta. I rapporti con il Porto sono ottimi e il giocatore ha aperto completamente a questa nuova avventura. Le tempistiche però sono fondamentali per evitare possibili interventi di altri club. Oliveira è perfetto per il modulo di Rino. Inoltre con l’esperienza del portoghese, giocatori come Amrabat e Castrovilli posso soltanto migliorare. Sugli esterni interessa Corona, sempre del Porto, ma ancora non è arrivata un’offerta ufficiale. Ha il contratto in scadenza e il valore è inferiore a 15 milioni, si aggira sui 10-12 milioni”.