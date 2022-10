Rossitto: “Terim alla Fiorentina mi ha reso un uomo migliore. Quando arrivò a Firenze si capiva che era una persona forte”

Fabio Rossitto, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Golden Foot del suo vecchio mister in viola Fatih Terim, descrivendolo come un tecnico che gli ha insegnato tanto. Sentite le belle parole che ha speso per il tecnico turco:

“Ho dei bei ricordi di Fatih Terim. Quando arrivò a Firenze fu subito evidente che aveva un grande carisma e una personalità importante . Era chiaro che avevamo a che fare con un uomo forte e rilevante. Veniva dal Galatasaray, da una squadra ambiziosa, organizzata, ma soprattutto con grande aggressività. Da un punto di vista umano, ricordo questo carisma che gli ha permesso di fare la differenza. Eravamo tutti curiosi quando l’abbiamo incontrato e per certi versi non è stata una sorpresa, perché ha confermato tutto quello che c’era di buono in lui”.

E ancora: “Il mister ci ha sicuramente insegnato a giocare con tutti, ad avere grande personalità e carisma, senza aver paura dell’avversario. Direi che è stato un allenatore che in questo senso mi ha insegnato che la squadra rivale conta poco. Terim non dava molta importanza agli altri, come ad esempio fanno oggi molti allenatori che, sotto questo aspetto, tendono ad essere snervanti. È chiaro che la squadra avversaria va rispettata, ma poi siamo noi a fare la differenza con il nostro gioco e questa è stata la mentalità che ci ha instillato il mister”.

Infine: “Ho avuto un buon rapporto con Terim, così come gli altri miei ex compagni di squadra. Lo ricordo come un uomo leale, che tra l’altro faceva fatica a parlare la nostra lingua. L’allenatore si è subito messo a disposizione e ha avuto un’attenzione verso il gruppo verso tutti. All’inizio partivo un po’ svantaggiato nelle gerarchie, ma poi ho trovato molto spazio con lui. Per questo e molto altro devo ringraziarlo, sia dal punto di vista umano che per quello che mi ha insegnato. Porto con me tante cose su di lui che mi hanno reso un uomo migliore. Lo saluto, lo abbraccio forte, perché ho un ricordo meraviglioso”.