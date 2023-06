Rubinho: “Terracciano bravo, ma per la storia della Fiorentina serve un nome più pesante. Vicario? 20 milioni sono tanti”

L’ex portiere Rubinho ha parlato del tema dell’estremo difensore in casa Fiorentina a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Terracciano è buon portiere, ma per l’importanza della Fiorentina serve un nome più pesante per la maglia da titolare. Quindi per me è giusto andare sul mercato.

Vicario ha fatto bene, però sono d’accordo che 20 milioni sono tanti. La Fiorentina può trovare estremi difensori del suo stesso livello a prezzo minore. Mi è sempre piaciuto Carnesecchi, può essere un profilo importante per l’Italia nei prossimi anni. Per Audero secondo me vale il discorso di Terracciano. Il nuovo portiere della Fiorentina deve tenere conto anche della pressione che c’è a Firenze, soprattutto se sarà un giovane”.