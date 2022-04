L’ex calciatore Raffaele Rubino ha parlato a Tuttomercatoweb: “Napoli–Fiorentina è una sfida molto interessante. La Viola è in un bel momento e sta sognando in grande. Il Napoli avrà più pressione addosso e non dovrà sbagliare”.

Su Castrovilli: “Ha avuto un momento di difficoltà, ma ora si è raddrizzato. Qui vanno resi i meriti a Italiano: lo ha aspettato e gli ha concesso tempo e fiducia per tornare sulla strada giusta. Adesso sta facendo bene, è tornato a far vedere le sue migliori qualità”.