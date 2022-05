Ruglio: “Offerta Fiorentina per Alvarez non ci soddisfaceva per due motivi. A giugno parte e ci sono altri due club italiani dietro a lui”

Il presidente del Penarol, Ignacio Ruglio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attaccante Agustín Álvarez e sul perché non è andato a buon fine il suo trasferimento alla Fiorentina nello scorso inverno.

“Il giocatore parte a giugno – ha detto Ruglio – perché era la promessa che gli era stata fatta. La Fiorentina? Offriva 14 milioni di euro per il 90% del suo cartellino. Noi volevamo un milione in più per l’80% (in pratica volevano una percentuale maggiore sulla futura rivendita ndr). Dietro a lui ci sono altri due club italiani che sono su cifre simili e attestati su posizioni che noi riteniamo essere corrette e che lo hanno visto nel giorno del gol siglato al Torque nel giorno del centenario”.