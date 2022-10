Ryanair sfotte la Juventus: “Da noi c’è posto per Allegri, a differenza della Champions”

La clamorosa eliminazione ai gironi di Champions League della Juventus non è certa passata inosservata. La sconfitta per 4-3 in casa del Benfica è costata alla squadra di Allegri l’uscita dalla coppa dalle grandi orecchie, che adesso può rischiare anche la permanenza nelle coppe.

La nota compagnia di viaggi aerei, Ryanair, sempre molto giocosa sui propri canali social, ha punzecchiato il club bianconero, postando su Twitter una foto di Max Allegri su un seggiolino dell’azienda irlandese. La descrizione è poi tutta da ridere: “Non c’è posto alla Champions League ma c’è sempre posto a bordo“. Di seguito vi riportiamo lo sfottò di Ryanair nei confronti della Juve: