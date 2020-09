Sabatini: “Chiesa? Se vuole andar via il prezzo lo fa la società e la Fiorentina non può svalutarlo. Il comportamento del club con lui è stato irreprensibile”

Il capo redattore di SportMediaset, Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Sportiva, ha commentato le vicende di mercato che riguardano la Fiorentina e in particolare il rapporto con Federico Chiesa. Sabatini ha detto: “Se vuole andar via il prezzo lo fa la società. La Fiorentina lo ha lanciato e gli ha dato fiducia, adesso non può svalutarlo. Il comportamento del club nei confronti di Chiesa è stato irreprensibile”.

