Sacchi: “Anche la Fiorentina in lotta per l’Europa”

Continuano a fioccare i complimenti per la Fiorentina in maniera più o meno indiretta e sempre di più gli addetti ai lavori vedono la squadra viola in lizza per un piazzamento tra le prime della classe. A parlare della Fiorentina è stato Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e ct della Nazionale, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Ci sono cinque squadre in lotta per i posti europei: il Napoli, l’Atalanta che quest’anno senza le coppe avrà la testa soltanto sul campionato, la Lazio, la Fiorentina e il Torino. Non è escluso che una di queste squadre possa inserirsi nella lotta Champions: se una delle grandi dovesse fallire, loro sono pronte a scalare posizioni. Infatti negli ultimi anni le piccole hanno dimostrato di avere più coraggio e più idee delle grandi, e sarà così anche nel prossimo campionato”.