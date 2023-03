Sadotti: “Il mio sogno è esordire con la Nazionale Maggiore, ma ora sarebbe bellissimo vincere il campionato la Fiorentina e l’Europeo con l’Italia Under 17”

Nell’Italia Under 17 di mister Bernardo Corradi che ha conquistato un posto all’Europeo di categoria c’è anche spazio per due pedine importanti della Fiorentina. Oltre al portiere della Primavera Tommaso Martinelli, uno dei titolarissimi dell’Italia è Edoardo Sadotti, difensore centrale dell’Under 17 viola, classe 2006 e capitano della compagine azzurra.

Il giocatore gigliato si è raccontato al sito ufficiale della FIGC. Ecco le sue parole: “Ho preso l’ispirazione da mio padre, tanto da giocare nello stesso ruolo, usando lo stesso piede, il destro. Mi è sempre stato vicino, accompagnando tutto il mio percorso calcistico”.

“E’ sempre una grande emozione vestire la maglia Azzurra e, tra i miei sogni c’è quello di arrivare alla Nazionale maggiore. Essere oggi tra i 20 migliori in Italia in questa categoria, è un onore ed un onere: mantenere questa posizione è arduo e bisogna lottare tutti giorni per migliorarsi”.

Infine ha aggiunto: “Ora penso a vincere con la Fiorentina il campionato Under 17 e con l’Italia l’Europeo. Sarebbe bellissimo”.