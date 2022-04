Sale l’entusiasmo in casa Salernitana. Biglietti da due euro: la Fiorentina dovrà aspettarsi un Arechi tutto esaurito

La Salernitana non è morta, e dopo la vittoria acciuffata ieri in extremis contro l’Udinese può continuare a sognare un’incredibile salvezza. L’edizione odierna de Il Mattino racconta di come i tifosi e la squadra granata abbiano festeggiato fino al ritorno a Salerno, ma da oggi siano già concentrati sulla prossima partita contro la Fiorentina. Seconda vittoria consecutiva dopo quella conquistata contro la Sampdoria, e dunque nessuna scampagnata per gli uomini di Vincenzo Italiano.

I campani domenica avranno qualcosa da giocarsi, un obiettivo per cui lottare che ha rivitalizzato una città intera. Ieri pomeriggio infatti , già durante la partita che i granata stavano disputando allo stadio Dacia Arena di Udine, le ricevitorie sono state prese d’assalto. Tutti a caccia dei biglietti da 2 euro, validi per la curva Sud, destinati ai minori di 14 anni e acquistabili solo con il cassiere come dirimpettaio, non on line. Tira aria da tutto esaurito domenica, con un Arechi che sarà un avversario in più da battere per Biraghi e compagni.