Salvini: “Bizzarro usare per uno stadio i soldi che l’Europa concede per la sostenibilità. Dovremo trovare un’alternativa”

Sulla sorte del restyling del Franchi c’è ancora poca chiarezza, di certo c’è invece che le perplessità avanzate dalla Commissione UE sono condivise anche dal governo attuale, come testimoniato dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini:

“Mi sembra che l’Europa abbia parlato chiaramente e vorrei capire come nascono questi dossier. Mi spiego: se ti danno dei soldi per la sostenibilità, l’innovazione e la riduzione delle emissioni, ma tu li usi per uno stadio, evidentemente fai una scelta quanta meno bizzarra. Non ho idea delle valutazioni fatte dal governo precedente ma l’Europa ha chiarito: i soldi per quello non li usate. Quindi dovremo trovare un’alternativa. Vedrò Fitto la settimana prossima perché c’è un problema di mancata spesa degli anni passati da recuperare. Ho sentito il sindaco Luigi Brugnaro su alcuni temi veneziani come l’Autorità di laguna, le Grandi Navi, il Mose, quindi c’è tutto un tema Venezia-Veneto che sto seguendo e accompagnando. Su come Fitto userà i suoi fondi, ne parleremo prossimamente”.